Nazilli'de minikler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ağırlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yunus Emre Kuran Kursu Anaokulu ve kreşi öğrencileri, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım'ı makamında ziyaret eden minik öğrenciler, hazırladıkları el emeği ürünleri takdim etti. Öğrencileri makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım, öğrencilerin polislik mesleği hakkında merak ettiği soruları cevapladı. Sonrasında öğrencilere emniyet müdürlüğü binası gezdirildi. Öğrencilere personelin kullandığı araçların tanıtımı da yapıldı. Yapılan ikram ve sohbetin ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi.