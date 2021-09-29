Nazilli'de motosiklet sürücülerine denetim uygulandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet sürücülerine kask denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Son bir hafta içerisinde şehrin değişik noktalarında Nazilli emniyeti tarafından yapılan motosiklet uygulamaları sonucunda, 680 motosiklet kontrol edildi ve 315 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan idari para cezası uygulandı. Nazilli polisinin kask takmayan tek bir sürücü kalmayana dek uygulamalara devam edeceği öğrenildi.

Nazilli'de meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümünün motosikletli kazalar olduğu ve bu kazalarda motosiklet sürücülerinin ciddi yaralanmalarının söz konusu olduğu belirtilerek, trafik kurallarına riayet edilmesinin önemine değinildi.