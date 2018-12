Nazilli'de Mustafa Alptuğ Sözen Meyve Bahçesine görkemli açılış

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla Yeşil Mahalle 1857 sokak üzerinde yapımı tamamlanan ve Almanya'da bir vatandaşı kurtarırken yaşamını yitiren 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen'in isminin verildiği Meyve Bahçesi ve Çocuk Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetimi, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgani Kavak, Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Yeşil Mahalle Muhtarı Metin Kahyaoğlu, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Sözen ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 100 adet meyve ağacının bulunduğu parkın uzun yaşamda markalaşan Nazilli'ye değer katacağının altını çizen Yeşil Mahalle Muhtarı Kahyaoğlu, çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti.

Oğlunun adının yaşatılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Baba Ejder Sözen, “Başkanımız verdiği sözü yerine getirdi ve 1 ay gibi kısa bir sürede parkı tamamladı. Kendisine, belediye meclis üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli'de kişi başına düşen yeşil alanı 7,18 metrekareye ve park sayısını 3 katına çıkardıklarını belirten Başkan Alıcık, “Yeşil Mahalle Nazillimizde gelişen mahallelerimizden bir tanesi. Şehrimizin dört bir yandan büyüdüğünün en güzel örneklerinden biri de Yeşil Mahallemiz. Bugün burada anlamlı bir açılış yapıyoruz. Nazilli'de göreve geldiğimiz 2009 yılında 48 adet parkımız vardı, şu an 120'nin üzerinde park var. Yeşil alan miktarı olarak Avrupa standartlarına yakın bir durumdayız. Nazillimiz her şeyin en güzeline layık, 150 bin nüfusun üzerinde 40 ilden büyük ve il olmayı bekleyen bir ilçe. Ben bu parkı özellikle burada yaşayan mahalle sakinlerine ve muhtarımıza bırakıyorum çünkü bu tür alanlara sahip çıkmak önemli. Parklar v e yeşil alanlar iyi ve güzel amaçlar için kullanılmalı fakat ne yazık ki vatandaşlarımız bunun farkında değiller. Şu an açılışını yaptığımız parkımızda 50 çeşit ve toplam 100 ağaç var. Çocuklarımız tükettiği meyveleri bu parkımızda gelip dalından koparsın istedik. Uzun yaşamda markalaşan ve Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Nazillimizin adının duyulması açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yeşil Mahallemizde yeni yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla büyük bir atılım gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyorum, Allah'ın izniyle kısa sürede tüm yollarımızı bitirip Yeşil Mahallemizi tamamlamış olacağız. Nazilli Belediyesi üretken belediyeciliğin en güzelini yapmaya çalışıyor. Göreve geldiğim günden beri Nazillimizin üniversite ve organize sanayi şehri olması için koşturuyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Allah'a şükür bunu başardık. Allah nasip ederse bir dahaki dönemde Nazilli bağımsız üniversitesine kavuşacak. Eğer bu sağlanırsa aş ve iş derdine de çare oluruz. Bunu yapmak için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük projelerle Nazilli için çalışmaya devam edeceklerini belirten Alıcık, “Nazillimize güveniyoruz. Allah'a şükür Nazilli'nin her mahallesinde her sokağında varım. Hiçbir zaman seçimden seçime sokakta olan bir adam değilim. Yılın 365 günü vatandaşlarımızla beraberim. Geçtiğimiz yıl 1500 tane cemiyete katıldım. Elimizden geleni yapıyoruz” sözlerini kaydetti.

Parka ismi verilen Mustafa Alptuğ Sözen ile ilgili konuşan Alıcık, “Evladımız Müslüman Türk milletinin ne yapması gerektiğini bize gösterdi. Biz 3 kıtaya hükmettiğimiz zaman da bu merhameti tüm dünyaya gösterdik. Biz ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Böyle yiğit bir evladımızın kahramanlığı her şeye değer. Anne, baba, dede olarak evlat acısı çekiyorlar ama onur ve gurur duymak lazım. Allah herkese bu makamı vermiyor. Evladımıza Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ailemize sabır diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış duası okunarak Mustafa Alptuğ Sözen Meyve Bahçesi ve Çocuk Parkı hizmete açıldı.