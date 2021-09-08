Nazilli'de narkotik timleri okul çevrelerinde göz açtırmıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik timleri yeni başlayan eğitim-öğretim dönemi ile birlikte okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri okul çevrelerinde ve metruk binalarda şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. 82 şahıs sorgulandığı uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler, öğrencilere ve velilere bilgilendirmelerde bulunurken, karşılaşılacak olumsuz durumlarda UYUMA uygulaması ve 112 Acil Çağrı Merkezi hattından ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.