Nazilli'de Ocak ayı güvenlik toplantısı Kestel'de yapıldı

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt ve kamu kurum kuruluşlarının daire müdürleri Kestel Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt ve kamu kurum kuruluşlarının daire müdürleri, ilçeye bağlı mahallelerde hayata geçirilmesi planlanan tedbirler ve yürütülecek çalışmalarla ilgili Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi. Çevre mahallelerin muhtarlarının da katıldığı toplantıda, vatandaşların talepleri yerinde dinlenerek ilgili müdürlüklerce notlar alındı. Önceden tespit edilen konularla ilgili incelemeler yapan heyet, ihtiyaç sahibi aileleri de evlerinde bizzat ziyaret etti.

Yaklaşık 50 yıldır Kestel'in kanayan yarası olan bölgelerde Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarıyla mahalle halkının rahat nefes aldığını söyleyen Muhtar Yılmaz Sevinin, “Bugün bürokratlarımız mahallemize geldi. Devletimizin gücünü hissettik. Bizler bölge halkı olarak ziyaretlerinden gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin işbirliği, belediyemiz marifetiyle mahallemizde yapılacak çalışmalarla ilgili bir istişare gerçekleştirdik. En büyük isteğimiz mezarlık bölgemizde düzenleme yapılması ve tehlike oluşturan noktalara istinat duvarı inşa edilmesiydi. Kürşat Başkanımıza talebimizi iletmiştik. Allah razı olsun köylümüzün isteğini kırmadı, ekipler gerekli çalışmaları yaptı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.