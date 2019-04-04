Nazilli'de öğrenciler akıl oyunlarında yarıştı

Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Nazilli 2.Akıl Oyunları şenliğinde öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Öğrenciler yarışmada Sudoku, 9 Taş, Satranç, Koridor oyunlarında kıyasıya mücadele etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilerek gerçekleştirilen Nazilli 2.Akıl Oyunları Şenliğinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Şenliğin açılışını gerçekleştirdikten sonra Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu' nu ziyaret eden Okumuş, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim alanında yaptıkları çalışmalar ve projeler üzerine istişare ederek kendilerine başarılar diledi.