Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylara 7 farklı okulda su, meyve suyu ve kek dağıttı.

Adnan Menderes Üniversitesi İİBF'de sınava girecek olan bir öğrencinin kimliğini evde unuttuğunu ve sınava alınmadığını duyan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise makam aracını tahsis ederek gencin imdadına yetişti. Yanlış sınav yerine gelen bir öğrenci ise belediye ekipleri tarafından sınava dakikalar kala salona ulaştırıldı. Kimlik yerine ehliyetini getiren bir başka öğrencinin yardımına da yine belediye ekipleri koştu. Diğer okullarda da aynı sorunu yaşayan öğrencilerin olması ihtimaline karşın 7 okula Nazilli Belediyesi'ne ait araçlar konuşlandırılarak ekipler görevlendirildi.

Tüm adaylara sınavda başarılar dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugün burada öğrenciletimizin heyecanını paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıllardır bugün için emek veren, gelecek hayalleri kuran, yarınımızın mimarı gençlerimizin her zaman yanınızdayız. Yarınki oturumda da ekiplerimiz stantlarda öğrencilerimize ve ailelerine hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.