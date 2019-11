Nazilli'de Öğretmenler Günü kutlamaları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkan Vekili Adnan Dönmez, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, diğer protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikler Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen program ile sürdü.

Kültür Merkezindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı. Dağaşan konuşmasında; “Öğretmenlik bitmeyen bir sevda; karşılık beklemeksizin verilen emek: vatanını, milletini kendinden önce düşünmek; hiç tanımadığın bir hayatın güzelleşmesi için çabalamak ve bir çocuğun gülümsemesiyle mutlu olmaktır. Öğretmenlerin en büyük gücü, kalbinde taşıdığı o büyük çocuk sevgisidir. Bu sevgi o kadar güçlüdür ki, doktor yapar bir çocuğu. Öğretmen yapar başka bir çocuğu. İnsan yapar her küçük bedeni. Hayata hazırlar her bir evi. Öğretmenlerin meyveleri öğrencileridir. Bir peygamber mesleği olan öğretmenlik, büyük bir fedakârlık. Hoşgörü, sabır, enerji, gayret ister. Her şeyden önce büyük bir yürek aşk ister. Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine dair yüreğinde sevgisi olanlar daim olurlar ve eser bırakırlar. Sevgi dolu öğretmen ışık gibidir. Öğretmenlik, kutsal ve saygın bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda bir sanattır. Bireyler öğretmenin elinde şekillenir, olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Kadim değerleri günü birlik çıkarlar uğruna feda etmeden bu kutlu sanatı en güzel biçimde icra etmek durumundayız. Bunun için de heyecanımızı diri tutmalı ve ideallerimizi yeniden kuşanmalı ve çalışmalıyız. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceğini emanet ettiğimiz yürekleri sevgi, şefkat ve sabırla dolu, bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Programda, emekli olan öğretmenler adına Recep Bey İlk Okulu'ndan 4 ay önce emekli olan Adalet Barış bir konuşma yaptı. Daha sonra Emekli Öğretmenlere plaketlerinin takdim edilmesinden sonra şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi. Nazilli Fen Lisesi tarafından hazırlanan Programın gösteri kısmında görevleri başında şehit edilen öğretmenler koro ve sola olarak söylenen şarkılar ve şiirler ile anıldı.