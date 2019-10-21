Nazilli'de okul-sanayi işbirliği artacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan fazladır eğitim-öğretim veren Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul-sanayi işbirliğini artıracak çalışmalarını sürdürüyor.

Okulun eğitim-öğretim faaliyetini sürdürdüğü branşlara uygun olarak meslek gruplarının yöneticileri ve esnaflarla bir araya gelen Okul İdaresi, okul ve sanayi arasındaki sorunlara çözüm bulmak için buluşma düzenledi.

Okulda düzenlenen ve meslek gruplarının bağlı bulunduğu oda başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Öğünç ve Okul Müdür Yardımcısı Mesut Selek, okul-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını meslek temsilcilerine anlattı. Nazilli Elektrikçiler rodası Başkanı Mehmet Akyol ve Marangozlar Odası Başkanı ali Çetinkaya ile birlikte odaya bağlı çeşitli meslek gruplarından esnaflar okul-aile ve meslek grupları arasında bağın güçlenmesi için gerekenleri dile getirdi.

Okul Müdürü Hayrettin Öğünç; “Okulumuz Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul-sanayi işbirliği çerçevesinde işyeri sahipleriyle yapmış olduğumuz kahvaltılı toplantıda sorunları ele aldık ve çözümleri konuştuk. Katılımları için tüm işyeri sahiplerine ve oda başkanlarıma teşekkür ederim. İşverenlerimiz, sanayicilerimiz ve öğrencilerimizin yaşadıkları sorunları masaya yatırdık. Buraya gelen konuklarımız zaten genelde okulumuzun mezunudur. Öğrencilerimizin mezun olduklarında üretime daha kolay katılabilmeleri için yapılması gerekenleri ve mevzuatları değerlendirdik. Mesleki eğitim önemini bilen insanlarla öğrencilerimizin geleceğini tartışmak, konuşmak bizim için çok önemli. Bundan sonra da bu tarz toplantıları artırarak devam edeceğiz. eğitime katkısı olan herkesi dinlemeye devam edeceğiz” dedi.

Esnaflar adına konuşan Taner Hukul, stajyer öğrencilerden ve okuldan beklentilerini dile getirdi. Hukul, “Bugünkü toplantıda sanayici-okul ilişkisinden hariç bütün sanayici ve işletmelerden gelenlerle tanışmış olduk. Bu güzel organizasyonu düzenleyen başta hocalarıma ve katılan sanayici meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bu okulda yetiştik ve 1998-1999 yılı mezunuyum. Biz mezun olduk ve bir yerlere geldik. Asıl önemli olan bizlerden sonrakilerin neler yapabileceğidir. Bizler öğrencilerimizin daha iyi yerlere gelebilesi için işletmeciler olarak bunu yapmak, onlara işletmelerimizde pratiği öğretmen istiyoruz” dedi.