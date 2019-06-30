Nazilli'de okullar kalitelerini tescilledi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 63 okul, ‘Beyaz Bayrak', 25 okul ise ‘Beslenme Dostu Okul' sertifikası alarak kalitelerini tescilledi.

2018-2019 eğitim öğretim Yılında ‘Beyaz Bayrak' ve ‘Beslenme Dostu Okul' sertifikası almaya hak kazanan okullar için Nazilli Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kriterlere uyan 63 okula ‘Beyaz Bayrak', 25 okula ise ‘Beslenme Dostu Okul' sertifikaları teslim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akgün, “Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller amacıyla ‘Beyaz Bayrak' ve ‘beslenme dostu okul' projesi uygulanıyor. Müracaat eden okullar belirlenen kriterlere göre denetlenmekte, denetlenen okullardan 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara, üç yıl için geçerli olan, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen bu belgeler veriliyor. Beyaz Bayrak sahibi okulların gönüllü olarak katılmakta oldukları Beslenme Dostu Okullar Programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.