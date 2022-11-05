Nazilli'de okullar Kızılay renklerine büründü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'nda okullar Kızılay renklerine bürünürken, Türk Kızılayı Nazilli Şubesi tarafından yürütülen kutlama etkinlikleri ilgi gördü.

Bir hafta süren kutlamaların son gününe ev sahipliği yapan Cumhuriyet İlkokulu'nda Okul Müdürü Suat Çoban'ın koordinatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan Kızılay çalışmalarını içeren gösteriler sunuldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan programda deprem anı canlandırılarak deprem sonrasında Kızılay tarafından verilen tüm hizmetler canlandırıldı. Okulun adeta Kızılay'ın renklerine büründüğü etkinliklerin sonunda öğrencilere ve konuklara aşure ikram edildi.

Türk Kızılayı Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyetlerine devam ediyor. Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturulmaktadır. Türk Kızılayı Nazilli Şubesi olarak bizler de ilçemizde farkındalık etkinlikleri düzenledik. Kızılay Haftası çerçevesinde Nazilli Latife Hanım Ana Okulu'nda, Nazilli Dallıca İlkokulu'nda, Aslı Mustafa Takmaklı Kızılay Ana Okulu'nda ve son olarak Cumhuriyet İlkokulu'nda etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Kızılay'ı çok seviyor ve her biri Kızılaycı olmuş. Kızılay, hepimizin sahip çıkması gereken bir kuruluşumuzdur ve herkesin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Öğrenciler de yaptıkları konuşmalarda Kızılay'dan övgüyle bahsederek Kızılay gönüllüsü olmak istediklerini ifade ederken, Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Nazilli Şubesi tarafından organize edilen kutlama etkinliklerine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün ile ilçe protokolünün diğer üyeleri katıldı.