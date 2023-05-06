Nazilli'de otizmli bireyler sahne aldı

Dünyada otizmli bireyler tarafından kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan ve bugüne kadar 200'ü aşkın konser veren İzot İzmir Otizm Orkestrası Nazilli'de sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi'nin katkılarıyla Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konser yaklaşık 2 saat sürdü. Konser sırasında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın dinlemekten en keyif aldığı Ankara Rüzgarı şarkısını başkan Özcan ile birlikte sahnede seslendiren koro üyeleri izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Şef Dr. Öğretim Üyesi Orçun Berrakçay'ın yönettiği konserde şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde daha önce konser veren ve yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuz İzot İzmir Otizm Orkestrası'na çok bu eşsiz konser için çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir konserdi. Sanatın özellikle de müziğin gücünü gösterdiler. İnsanları nasıl hayata bağladığını nasıl hayatta tuttuğunu ve ayakta tuttuğunu gösterdiler. İnşallah gelecek sefere Denizli'den gelen misafirlerimiz ile de Nazilli'de kurmayı planladığımız otizm korosunun ev sahipliğinde bir konser gerçekleştirmeyi diliyorum. Otizm'in bir engel olmadığını bizlere en güzel şekilde yeniden gösteren Siz kıymetli katılımcılara ve Koro Şefi Berrakçay beyefendiye, koro üyelerimize, orkestramıza hocalarımıza ve ailelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazillimize şeref verdiler ”dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere; Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.