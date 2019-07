Nazilli'de otizmli ve Down sendromlu çocuklara yaz kursu

Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Nazilli Belediyesi tarafından Otizm ve down sendromlu çocuklara da yaz kursu açtı.

Nazilli Belediyesi özel çocukları unutmadı. Yaz tatili boyunca 6 – 14 yaş arası çocukların yararlanacağı yaz kurslarından Down Sendromlu ve otizmli çocuklarda yararlanacak. Jimnastik ve zumba eğitiminin verilmeye başlandığı kurslarda Otizm ve Down sendromlu çocuklar hem spor yapıyor hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğleniyor.

Nazilli Belediyesi'nin başlattığı projede otizm ve down sendromlu çocuklar, Lütfü Selek Kültür Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde, her hafta Cuma günleri saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında eğitim alıyor. Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla jimnastik ve zumba dersleri verilmesine ortak akılla karar verdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm otizm ve down sendromlu çocukların katılım sağlaması adına Nazilli halkına duyuruda bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Otizm ve down sendromlu çocuklarımıza jimnastik ve zumba dersler vermek adına kurslarımız başlamıştır. Otizmli ve down sendromlu çocuklarımıza verilen derslerde yapılan etkinliklerle birçok çocuğun hareket ve denge kabiliyeti gelişirken sosyalleşmesi de sağlanıyor. Bu kapsamda derslere katılan çocuklar hem spor yapıyor hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğleniyor. Tüm velilerimize seslenerek çocuklarımızı bu kursa katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile beraber planlanan yaz etkinliklerinin henüz başında olduklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, “Yaklaşık bin yedi yüz elli tane çocuğumuza kurs verme programımızın tamamını başlattık. Son aşamamız özel çocuklarımız içindi. Biz başkanımla yola çıkarken 'Engelsiz Nazilli' demiştik. Nazilli'nin tüm çocukları bizim için özel çocuklardır demiştik. Otizmli ve down sendromlu çocuklarımız için bu özel kursu planladık. Velilerimiz çok mutlu çok memnunlar. Önümüzdeki günlerde yine özel çocuklarımız için Nazilli Belediyesi olarak neler yapabileceğimizin çalışmalarını yapıyoruz. Aileler bugüne kadar ihmal edildiklerini söylüyorlar. Biz onlara her zaman yanlarında olacağımızı söyledik. Hassasiyet gösteren belediye başkanımıza çok teşekkürlerini ilettiler. Otizmli çocuklara gerçekten özel ilgi gerektiriyor. Bugün de çok küçük bir dokunuşla onları mutlu etmenin mutluluğunu bizde paylaşıyoruz. Her zaman bütün Nazillili hemşirelerimiz ile hiçbir ayrım gözetmeksizin 'Her Çocuk Bizim İçin Özeldir' diyerek aynı yolda devam edeceğiz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesinin böyle bir kursu otizm ve dawn sendromlu çocukların yararlanması için düzenlemiş olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade eden veliler, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.