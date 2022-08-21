İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de otomobil gizlenmiş 9 adet silah ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan şüpheli ise tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan şüpheli ise tutuklandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekiplerinin koordinesinde Nazilli KOM ve narkotik grup amirliklerinin katılımıyla Nazilli'de silah kaçakçısı olduğu bilgisine ulaşılan S.B.'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli S.B.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine zulalanmış 20 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazilli Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli S.B. silah kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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