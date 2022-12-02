Nazilli'de özel çocuklar günü kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ‘uluslararası özel çocuklar günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem günlerini kutladı hem de gün boyu eğlendi.

Nazilli Merkez Yeşil Mahalle'de bulunan Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen etkinliğe , İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürleri Latif Akgün, Mehmet Gediz, Okul Müdürü Hakan Bay ilçedeki diğer okulların müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının hem işaret dili hem de sesli okunmasının ardından günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yapıldı.

Otizm sınıfı öğretmeni Gizem Yılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada, “3 Aralık; Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası özel çocuklar Günü” olarak ilan edilmiştir. 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada özel gereksinimli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gün olarak kutlanmaktadır. Günümüzde artık özel eğitim görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Hem ülkemizde, hem de dünyada artık özel gereksinimin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu kabul görmüştür. Yani sizler bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsanız, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için kullanamıyorsanız, araçlarınız için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa ve siz ne yapacağınızı bilemez duruma düşüyorsanız, işe girmek istediğinizde reddediliyorsanız, insanların “sen bunu yapamazsın” cümlelerine maruz kalıyorsanız, asıl sorun burada demektir. Yani asıl özel eğitim, hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve “sen bunu yapamazsın” şeklinde ortaya çıkan önyargılardır. Bizler; kararlı bir şekilde durarak, ne istediğimizi bilerek, kimsenin “yapamazsın” önyargısına kulak asmayarak ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alarak, içinde bulunduğumuz özel durumu durumunu ortadan kaldırabiliriz. 3 Aralık Dünya özel çocuklar Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun” ifadelerine yer verildi.

Konuşmaların ardından Nazilli Rehberlik ve Araştırma merkezi Müdürlüğü tarafından ilkokullar arasında düzenlenen ‘Engelleri birlikte aşalım' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerin şiirlerini okumalarının ardından öğrenciler arasında sandalye kapmaca, balon patlatma, terlikle takım yürüyüşü ve bowling yarışmaları gerçekleştirildi. Öğrencilere gün boyu yüz boyama yapılırken pamuk şeker ve daha birçok ikramla zenginleştirilen etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Etkinliğin sonunda okulun el sanatları atölyesi bölüm öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi' gezildi.