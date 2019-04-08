Nazilli'de Polis Haftası kutlamaları başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak şehit emniyet mensuplarının kabirlerini ziyaret eden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Kaymakam İbrahim Küçük'ü ziyaret etti.

Ülkenin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için gündüz var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir emniyet personeli ile birlikte Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ü makamında ziyaret etti. Daha sonra asayiş, trafik ve devriye ekipleri, Eğriboyun Mezarlığı'nda 2017'de şehit düşen polis memuru Hasan Özdemir'in kabri başında Kur-an'ı Kerim okuyup dua edildi.

Özverili çalışmalarından dolayı emniyet teşkilatını kutlayan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, "Vatandaşlarımıza çok iş düşüyor. İhbarda bulunmak toplum tarafından olumsuz algılanıyor. İhbara olumsuz bir anlam yüklüyorlar. Oysa ihbar mekanizmasını iyi çalıştırmış olsak emniyet güçleri daha ferah bir ortamda çalışmış olur. Bu sayede size olan güven de artacaktır. Toplumda suç ve suçlunun kaçınılmaz bir olgu. Suç oranlarını en aza indirgemek gerekiyor. Emniyet teşkilatımız bu açıdan güzel bir görevi yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir'de "Bu hafta içerisinde polis haftasını kutlayacağız. Teşkilatımız 10 Nisan 1845'te kuruldu. Osmanlı ve devamında Cumhuriyette bu millete hizmet vermeye çalışıyor. Sağ olsun bu hizmetlerimizde Kaymakamımızın da büyük desteği var. Yol gösterici olarak önümüzü açtınız. Biz de bu desteği fazlasıyla hissediyoruz" dedi.