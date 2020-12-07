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Nazilli'de polis sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı, beslemede bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı, beslemede bulundu.


Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve hayvan severlerle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Sokak hayvanlarına mama veren ekipler gündüz ve gece rastladıkları tüm sokak hayvanlarını besleyecek. Polisin duyarlı davranışı ise hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

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