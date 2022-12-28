Nazilli'de projeler 2 aşamalı hayata geçirilecek

Aydın programı çerçevesinde Nazilli Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Nazilli'ye yapılacak 13 projeyi açıklarken, "Nazilli'de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a geldi. Aydın programının ilk gününde Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti. Özhaseki'ye kentteki eksiklikler ve yapılacak projelere ilişkin sunum yapıldı.

Özhaseki, çok hızlı olarak yapılıp günlük hayatı rahatlatabilecek insanların yapıldığında da mutlu olacağı projelerin öncelikli olarak hayata geçirileceğini vurgulayarak, “Meclis üyelerimizin de olduğu ortamda başkanımızın projelerini takip ettik. Önce bu güne kadar Nazilli için yaptıklarını anlattı. Daha sonra da Nazilli için yapılmasını uygun gördüğü projeleri tek tek maddeler halinde saydı. Dosyaları hazırlamış. Ben de o notları tek tek aldım. Projeleri önem sırasına göre ikiye ayırıyoruz. Çok hızlı olarak yapılıp günlük hayatı rahatlatabilecek insanların yapıldığında mutlu olacağı çok basit düzenlemeler, günü birlik çalışmalar ve birkaç ay içerisinde bitebilecek işler var. Bir de üzerinde çalışılmasını icap eden, zaman alacak projeler var. Ayrıca devlet kurumlarının bu konuda ikna olması gerekiyor. Nazilli'nin geleceğini etkileyecek zamana muhtaç olan projeler var. Bu yüzden iki proje grubunu ayırdık. Önümüzdeki günlerde birkaç mühendis arkadaşımız burada kalacaklar. Kavşak düzenlemeleri gibi, Uzun Çarşı'daki sokak sağlıklaştırma çalışmaları gibi, Hürriyet Caddesi'ndeki yolun alt yapısı ve üst yapısı ile ilgili yapılması gibi çalışmalara başlanacak. Devlet Karayolu'nun Nazilli'den geçen kısmıyla ilgili aydınlatılması konusunda çalışmalarımız olacak. Bunlar dışında stadyum yerinin değerlendirilmesi gibi ve yanımızda bulunan 17 katlı binanın SGK ile mahsuplaşılıp oradan hem borçların sildirilmesi hem bundan sonra belediyemizin daha da ekonomik olarak rahatlatılması ile ilgi de bütün projeleri gözden geçirdik. Bu çalışmaları tüm bakanlıklar nezdinde takip edeceğiz” dedi.