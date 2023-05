Nazilli'de rahvan at yarışı geleneği bozulmadı

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde İsabeyli'de düzenlenen 'Nazilli Geleneksel Rahvan At Yarışı'nda ödülleri sahiplerini buldu.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, İsabeyli Mahallesi'nde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın başkanlığında binlerce yarış severin katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan mücadelede baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay, 2'li tay kategorilerinde 250 rahvan at birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı.

Tüm yarışmacılara başarılar dileyerek programda emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Başkan Özcan, “İl olmayı hak eden Nazillimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk'ün binlerce yıllık yol arkadaşlığının neticesi olan rahvan at yarışları İsabeylimizde yüzlerce yıldır yapılmaktadır. Bu geleneği devam ettirmek noktasında destek veren komiteye, hemşehrilerimize, Meclis Üyemiz Tamer Sayın'a, muhtarımıza, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Tüm kulvarları kıyamete dek devam edecektir. Bunu yok etmeye kalkanlara da tarihi bir dersi sizlerle birlikte bir kere vereceğiz. Türk kültürünün en önemli simgelerinden olan at ve at yarışlarını gelecek nesillere aktarmak ve en güzel şekilde yaşatmak için rahvan at yarışlarımıza devam ediyoruz. Bu işe gönül verenlerle hep birlikte güzel bir program hazırladık. Kültürümüzün değerlerini yaşatmaya, birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Kahyaoğlu ve Mustafa Karaca'nın sunuculuğunu yaptığı etkinliğin Tertip Komitesi'nde; Taner Sayın, Birkan Çelik, Bilgehan Özer, Mustafa Şen, Süleyman Angın, Arif Şen, Cumhur Limon ve Birkan Şen yer aldı.

Federasyon kuralları gözetilerek hakemlerin büyük bir dikkatle yönettiği yarışlar sonucunda dereceye girenlere toplam 200 bin lira ödül, kupa ve bayrak takdim edildi.