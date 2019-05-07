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Nazilli'de Ramazan bir başka güzel

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Kürşat Engin Özcan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar tasavvuf dinletisi, semazen gösterisi, meddah, orta oyunu, Hacivat Karagöz, Pişekar ve Kavuklu, Aşuk ile Maşuk gibi etkinliklerle Ramazan coşkusunu yaşadı.


Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçmesini dileyen Başkan Özcan, “Bu akşam Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz iftar programımızla, kardeşlik ve dostluğumuzun pekiştiği On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk orucunu açtık. Allah hepimizin dualarını ve oruçlarını kabul etsin. Ramazan Ayı boyunca her gece devam edecek olan, 23 Nisan Parkımızdaki geleneksel Ramazan etkinliklerimize ve mahalle iftarlarımıza tüm halkımızı davet ediyor, Ramazan ayının bereketinin Nazilli'mizde bir başka güzel olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcı Mert Öreroğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, belediye meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, dernek ve STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen iftar programı şenlik havasında geçti.

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