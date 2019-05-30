Nazilli'de Ramazan dolu dolu geçiyor

Nazilli Belediyesi Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği kültürel etkinliklere bir yenisini ekleyerek, Tiyatro Topluluğunu, Esenköy Mahallesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ‘Bir Mucize Bu' adlı tiyatro oyununu Esenköy Mahallesi'nde izleyicilerin beğenisine sundu. Mukaddes Yüksel'in yazıp yönettiği tek perdelik tiyatro oyununa, Haydar Demir ve Melih Can Taş müzikleriyle eşlik etti.

Nazilli'de Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Hem 23 Nisan Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikleriniz, hem halk konserlerimiz hem de tiyatro gösterilerimiz ile dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi vardı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda çok daha güzel etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Başkan Özcan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Mukaddes Yüksel, “Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu olarak projemizi oluşturduk ve bu zamana kadar birçok köyü gezdik. Köylerimizde Ramazan'ın bu şekilde yaşanması, ayrıca öğretici öğretici oyunlarımızla çocuklarımıza mesaj vermek bizim misyonumuz oldu” ifadelerini kullandı.

Esenköy (Arpaz) Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Mahalle Muhtarı Ali Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı.