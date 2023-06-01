Nazilli'de sağlık çalışanları kurs alıp, zeybek oynadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu gösterileri çerçevesinde halk oyunları kursu alan Nazilli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, kurslarda öğrendikleri zeybek oyununu, meslektaşlarına ve yakınlarına gerçekleştirdikleri gösteri ile sergiledi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel halde sürdürülen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Halk Eğitimi Merkezi'nden kurs alan kursiyerlerin birbirinden ilginç çalışmaları görücüye çıkarak ilçe halkının beğenisine sunuldu. Nazilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler dahilinde gündüzleri açılan sergilerin yanı sıra her gece kursiyerlerin gerçekleştirdiği gösterileri salonlara dar geliyor. Haftanın ilk etkinliği olan Nazilli Devlet Hastanesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri adeta kapalı gişe oynadı. Sağlık çalışanları Halk Eğitimi Merkezi'nden aldıkları halk oyunları kurslarında öğrendikleri Zeybek ve Teke Yöresi oyunları ile ayakta alkışlandı. Özellikle Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ortopedist Opr. Dr. Murat Muştu ve ekibinin zeybek gösterisi büyük beğeni aldı. Solo ve ekip performansı ile beğeni toplayan Opr. Dr. Murat Muştu ve ekibine gösterilerin sonunda teşekkür belgesi verildi.

“Bu tarz organizasyonların desteklenmesini değerli buluyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, kamu hastaneleri içerisinde ilk olma özelliği taşıyan Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisini izlemeye gelen herkese teşekkür ederek, "7 ay önce bir araya gelerek bir ilke imza atan arkadaşlarımız, çalışarak ekip olma başarısını göstermişlerdir. Halk oyunları topluluğumuz özelinde, birlikte hareket etmeyi içselleştirmiş, büyük ve güçlü bir ekip ile yol yürüyor olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Nazilli Devlet Hastanesi olarak daha önce de başka örneklerle, inandığımızda ve istediğimizde çok güzel işler üretebileceğimizi ortaya koymuştuk. Bir arada yaşama, birlikte gülme, birlikte eğlenme ve birlikte öğrenme kültürünün tüm paydaşlarımız tarafından özümsenmesi anlamında başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarım, bu tarz girişimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim ulu önderimiz 'Bir millet, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez' diyerek, bizlere bir olmanın, beraber olmanın ne denli önemli olduğunu ve bize güç katacağını ifade etmektedir. Ayrıca bir şeyler üretebilmenin verdiği mutluluğun yanında, kişiler arası iletişime olumlu katkı sağlaması nedeniyle de bu tarz organizasyonların desteklenmesini değerli buluyoruz. Biz bin 550 personelimizle Nazilli Devlet Hastanesi olarak büyük bir aileyiz, bu ailenin bir ferdi olmaktan çok mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle; toplulukta yer alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

“Sağlık çalışanları bizim umudumuz”

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş da yaptığı konuşmada Nazilli Devlet Hastanesi'nde açmış oldukları kursların kurumlarınca çok değerli olduğunu ifade ederek: “Yıllarca okullarımızda açmış olduğumuz kurslarla çocuklarımızın eğitimlerine destek veriyorduk. Biz Nazilli'de sağlık çalışanlarına çok değer veriyoruz. Onlar bizim umudumuz. Nazilli Sağlık çalışanları için açmış olduğumuz kurslar bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan gösterilerde ilk olarak Nazilli Devlet Hastanesi Halk Oyunları Ekibi Zeybek ve Teke Yöresi Oyunları ile sahne aldı. Türkülerden seçmeler programında ise hastane personellerinden Dilşat Başkan ve ekibi sahne aldı. Etkinliğin sonunda emekli olan hastane personellerine ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Düzenlenen etkinliğe Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Başhekim yardımcıları, hastane müdürü ve hastane yönetiminin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Güleken Akbaş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş, Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Abdül Baki Karaer, sağlık çalışanları ve yakınları ile davetliler katıldı.