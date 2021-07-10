Nazilli'de sahte içki operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet ekipleri tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede sahte içki imalatı yapıldığı yönde ihbar alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları bir adrese operasyon düzenledi. N.A. isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 30 litre etil alkol, 9 litre kurma rakı ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.