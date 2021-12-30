Nazilli'de sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yeni yıl öncesi yurt genelinde sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri kendi evinde sahte alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen S.G.'nin evine operasyon düzenledi. Nazilli Kaçakçılık Polisi yaptığı operasyonda satışa hazır çok sayıda alkollü içki ve alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.