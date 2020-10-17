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Nazilli'de scooter hırsızı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ikametin önünden scooter atrzı elektrikli bisikleti çalan hırsız yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ikametin önünden scooter atrzı elektrikli bisikleti çalan hırsız yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi 520 sokakta yer alan bir ikametin önünden scooter tarzı elektrikli bisikletin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlılığı gerçekleştiren yaşı küçük şüpheli tespit edilerek yakalandı. Polis ekipleri scooter tarzı elektrikli bisikleti sahibine teslim etti. Gözaltına alınan D.D. (17) hakkında adli işlem başlatıldı.

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