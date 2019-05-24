Nazilli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde 600'den fazla şehit ve gazi ailesiyle birlikte orucunu açtı.

Sümerpark Rekreasyon alanı Şehit Akın Kurtoğlu Havuzlu Düğün Salonunda Kaymakam İbrahim Küçük'ün ev sahipliğinde ve Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen iftar etkinliğine şehit aileleri ve gazilerin yanısıra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri, STK temsilcileri, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Şehit yakınları ve davetliler katıldı.

Kaymakam Küçük tarafından salon girişinde karşılanan davetlilere Nazilli Öğretmenevi ve ASO tarafından hazırlanan iftar yemeği ikram edildi. İftar saatini Kur'an-ı kerim dinleyerek bekleyen topluluk akşam ezanının okunması ile birlikte hep birlikte iftarını açtı. Kaymakam Küçük, iftarın ardından yaptığı konuşmada Ramazan Ayı nedeniyle düzenledikleri iftar yemeğine katılan herkese teşekkür etti. Kaymakam Küçük, “Bugün burada şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve gazi ailelerimizle birlikteyiz. Bizi biz yapan, millet yapan, acılarıyla, tatlılarıyla, sevinçleriyle, hüzünleriyle birlikte bizi birleştiren ve bizim en önemli hamurumuz olan, bu ülkeye değer katan, toprağı vatan yapan çok kıymetli şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha onları saygıyla, minnetle anıyorum. Onların bizlere emanetleri olan sizlerle birlikte yılın belli zamanlarında bir araya gelmeye, zaman zaman buluşmaya çalışıyorum. Devletimizin şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik olarak yapmış olduğu bütün çabalar ve iyileştirmelerle birlikte onların daha refah içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için, memleket sevdalarının eksilmemesi için, yarınlar için de bu ülkeye bağlı nesillerin yetişmesi için sizleri her zaman başımızın üstünde tutuyor, baştacı yapıyoruz. İmkanlar ölçüsünde sizlerle herşeyi paylaşmaya çalışıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki sizlerin evlatları, eşleri, çocukları, kardeşleri ve bir kısım gazilerimiz bu vatan uğruna kaybetmiş olduğunuz canlar, heba etmiş olduğunuz uzuvlarınızla sizleri için ne yaparsak yapalım haklarınızı ödeyemeyiz. Bu vesile ile ben tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Yaşadığımız coğrafyanın çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Küçük, “Bu ülke maalesef halen şehit vermeye, gazi vermeye devam ediyor. Çünkü yaşadığımız coğrafya çok önemli, çok değerli. Deyim yerindeyse çok pahalı bir arsa. Buraya göz dikmiş iç ve dış hainler olduğu sürece bizlere çok rahat vermeyecekler. Bundan da eminiz ancak biz Türk Milleti olarak tarih boyunca bunların hakkından geldik. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Gerekirse yeni şehitler vereceğiz. Yeni gazilerimiz olacak. Ama bu topraklarda birlikte yaşamaya, düzen içerisinde, dayanışma içerisinde Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şube Başkanı Jale Keskin, yaptıkları konuşmalarda Kaymakam Küçük'e teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.