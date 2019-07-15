Nazilli'de şehit ve gaziler kabirleri başında anıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ve gazi mezarları ziyaret edildi.

Nazilli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler kapsamında ilk program Eğriboyun mezarlığında, şehitlik ve gazi mezarları ziyaret ile başladı. Ziyarette Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Jandarma Komutanı Hakdan Öztürk, Muharip Gaziler Derneği Hasan Karataş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve Gaziler Derneği üyeleri katıldı. Önce Şehitlik daha sonra da Gaziler Mezarlığında İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından Kur-an'ı Kerim okunarak dua edildi.

“Allah bugünleri bir daha yaşatmasın”

15 Temmuzda Türk halkının birlikte hareket etmesinin, Türk demokrasisi açısından, Türk siyasetinin geleceğini belirlemesi açısından çok önemli olduğunu hatırlatan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ; “Gazilerimizi şehitlerimizi ziyaret ettik. Onların ruhları için dua ettik. Allah tekrar milletimize o günleri yaşatmasın. Zaman zaman badireler atlattığımız ülke olarak sıkıntı çektiğimiz zamanlar oluyor. Ama Türk Milletinin feraseti ülkesine ve devletine bağlılığı sayesinde bu tür badireleri çok büyük boyutlara ulaşmadan atlatabildik. Bundan sonra da benzeri durumlarda milletin refleksini göstermesi açısından 15 Temmuzda Türk halkının birlikte hareket etmesi, Cumhurbaşkanımızın çağrısına yanıt vererek meydanlara dökülmesi Türk demokrasi açısından, Türk siyasetinin geleceğini belirlemesi açısından çok önemlidir. Ben Allah'ın bugünleri bir daha yaşatmamasını diliyorum ve milletimizin de daha sağduyulu hareket ederek bu tür olaylara vesile olacak girişimlerde, tavizlerde, bazı hoşgörü gösterilmesi gereken konularda hoşgörü göstermemesini temenni ediyor şehitlerimiz rahmetle anıyorum gazilerimizi sağlık ve sıhhatli günler diliyorum” dedi.

“15 Temmuz'u Türk Milleti birlik beraberlik içerisinde hep birlikte def etmiştir”

15 Temmuz'u Türk Milletinin birlik beraberlik içerisinde, ferasetiyle çözdüğüne vurgu yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise; “15 Temmuz Türk Milletinin birlik beraberlik içerisinde, birçok sorunu çözebildiği, binlerce yıllık geleneğiyle ortaya koyduğu çok önemli bir gündür. Daha öncesinde defaatle uyarılmış bir hususta meydana gelen bir kalkışmayı hep birlikte Türk milleti def etmiştir. Sayın Kaymakamında dediği gibi inşallah böyle bir günü tekrar yaşamayız. Hem liderlik, hem milletin birlik beraberliğiyle inşallah güzel Türkiye'miz güzel günlere doğru yol almaktadır” diye konuştu.

“15 Temmuz, Türk Milletinin bir 18 Martı gibi, bir 30 Ağustosu gibi tekrar şahlanışıdır”

15 Temmuz hain darbe girişimi aziz Türk Milleti'nin, devletine, demokrasisine nasıl sahip olacağının çok yakın tarihteki bir simgesi ve göstergesi olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş da, “ 15 Temmuz, Türk Milletinin bir 18 Martı gibi, bir 30 ağustosu gibi tekrar şahlanışıdır. Kendisini tarihten silmeye çalışanlara nasıl cevap verileceğinin en güzel göstergesidir. Ben bu vesileyle FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet sağlık ve afiyet diliyorum. Şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım, sadece FETÖ terör örgütü değil tüm terör örgütleri bu ülkenin toprağına demokrasisine milletini göz dikmiş olan tüm hainlerle biz hukuk mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlılığımızdan asla kimsenin şüphesinin olmamasını rica ederim” dedi.