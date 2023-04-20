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Nazilli'de silah operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.



Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmaların ardından S.B.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. Çok sayıda silah parçalarının da bulunduğu operasyonda yakalanan S.B. isimli şüpheli şahsın ayrıca 2 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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