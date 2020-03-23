İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'de silahlı saldırı; 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle 500 sokak üzerinde meydana geldi. İşyerinin yanındaki bahçesinde kendisinden borç para istemesine ‘hayır' cevabı veren S.S.'yi ayağından vuran bir kişi olay yerinden kaçtı. Telefonla yakınlarını ve 112 Sağlık Ekiplerini arayan S.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Sol dizinin altından bir mermi isabet ettiği öğrenilen S.S., ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olayla ilgili inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler olay yerinde kaçan zanlının silahından ateşlenen merminin boş kovanını bulabilmek için uzun süre araştırma yaptı. Kimliği belirlenen zanlı için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken silahla ayağından yaralanan S.S.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.