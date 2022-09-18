Nazilli'de 'Süslü Kadınlar' bisiklet turu gerçekleştirildi

Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncusu Nazilli'de ve 32 ülkedeki 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

“Bisiklet en çok kadına yakıştı” sloganı ile pedal çeviren kadınlar, “Nazilli Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun bu yıl Nazilli'de 4. üncüsünü gerçekleştirdi. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi kadınlar şık kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile Nazilli Belediye Meydanında toplanarak Dallıca köprüsüne kadar pedal çevirdi. Emniyet güçlerinin eskortluk yaptığı güzergâh üzerinde bisiklet kullanan süslü kadınlar topluluğuna vatandaşlar da katılım sağladı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de başlatıldığını, 9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinliğin önce Türkiye'de daha sonra dünyada bisiklete binen kadınların da dikkatini çektiğini belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin Nazilli organizatörü Gülşah Türkar, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" çerçevesinde bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini söyledi.

Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istediklerini ifade eden Türkar, ortak dilekleri ve isteklerini maddeler halinde sıraladı. Türkar sözlerinin devamında, “Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz “ dedi.

Pandemi sürecinde evlere kapanarak bunaltıcı günler yaşanıldığının altını çizen Türkar, dışarıya çıkıldığında nefes alacak yeşil alanların daha da fazlalaştığını belirtti. Türkar sözlerinin devamında, “Motorlu taşıtlar yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığını, havanın nasıl temiz olduğunu gördük. Bunların insanın temel ihtiyaçları olduğunu anladık. Toplu taşıma araçlarına binmedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız vardı. O da Bisiklet. Geçmişte iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz iklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını, kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle büyük şehirlerde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak "Otomobilsiz Pazar" ilan edilmesini de istediklerini belirten Gülşah Türkar; “Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını diliyor ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte rengarenk kıyafetleri ve çiçeklerle donatılmış bisikletleriyle çiçek bahçesine çeviren kadınlar, bisiklet turu sonrası belediye meydanında eğlendi. Belediye görevlilerince ikramlarda bulunulan Süslü Kadınlar bir dahaki etkinlikte daha kalabalık olarak buluşmak üzere süslü bisikletleri ile bol bol fotoğraflar çekildikten sora etkinliği bitirdi.