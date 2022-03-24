İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de tarihi eser operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 102 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 102 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Ekipler iki adrese yaptıkları operasyonda 102 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 9 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet tarihi değere sahip olmak üzere 3 tüfek, fişeklenmiş halde metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. S.A.G. isimli şahısla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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