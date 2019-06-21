Nazilli'de temizlik operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Salı günü yaşanan doğal afet nedeniyle kirlenen cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, aşırı sağanak yağış ve fırtınanın ardından yoğun bir temizlik çalışması başlattı. İlçede yaşanan doğal afet sonrası birçok noktada ortaklaşa çalışmalara imza atan ekipler, son olarak Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Recepbey Okulu çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yüksek manevra kabiliyetine sahip temizlik araçları eşliğinde sokaklar süpürüldü. Sel sularıyla birlikte cadde ve sokakları dolduran kum ve mil, ekiplerin yoğun çalışması sonucu temizlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin katıldığı çalışmanın sonunda cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkandı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin birlikte çalışmasıyla cadde ve sokakların tertemiz hale geldiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.