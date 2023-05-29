Nazilli'de temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor

Hürriyet Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Aydoğdu Mahallesi Parkı gibi yaya ve araç trafiği yoğun olan lokasyonların yanı sıra hizmet alanı içinde bulunan noktalarda eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, peyzaj işlemleri ile şehri güzel bir görünüme kavuşturdu.

Parklarda kullanılan su miktarını azaltmak ve çağımıza uygun yöntemleri hayata geçirmek için çalışan ekipler, damlama sistemi sayısını artırmak için de harekete geçti. Araç trafiğinde görüşü engelleyen bölgeleri tespit eden saha ekipleri, orta refüj ve kaldırımlarda ise ot biçme, budama ve temizlik faaliyetlerini tamamladı. Yıpranan ve kötü bir görünüme sahip çöp kovaları ile çitler ekipler tarafından bir bir tamir edilerek boyama işlemleri gerçekleştirildi. Rutin çalışmaların tamamlanmasının ardından sokaklar tazyikli su ile yıkanarak pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu.

Nazilli'nin ışıl ışıl bir güne uyandığını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayarak en güzel şekilde tamamlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nazilli, hem belediyemizin çalışmaları hem de devletimizin desteği ile çok daha güzel günlere hazırlanmaktadır. Şehrimizin yıllardır hak ettiği hizmetleri alması noktasında gösterdiğimiz çaba sonuç vermiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizin yıllardır beklediği hizmetleri Nazillililerle buluşturacağız” dedi.