Nazilli'de Ticaret Borsası analiz laboratuvarı kuracak

Yeni dönemde hayata geçmesi planlanan gıda analiz laboratuvarı ile Ticaret Borsası, hem incir başta olmak çeşitli ürünlerin kalitesini koruyacak hem de ihracatçıların analiz için başka illere gitmesinin önüne geçecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üye odakla çalışmalarını sürdüren Nazilli Ticaret Borsası, dev bir projeyi daha hayata geçirmeyi hedefliyor. Bugüne kadar üyelerinin ve bölge üreticisinin menfaatleri doğrultusunda birçok önemli projeyi Nazilli'ye kazandıran Nurettin Kırlıoğlu başkanlığındaki Ticaret Borsası, gıda analiz laboratuvarı kurmak için çalışma başlattı. Yeni dönemde hayata geçecek olan proje ile ilgili Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, çalışmalara hız verdi. Fizibilite çalışmalarının devam ettiği gıda analiz laboratuvarı projesi, Yerel ve Doğal Ürünler Ticaret Merkezi, yeni hizmet binası, ofis alanı ile birlikte hem Nazilli'ye hem de üretici ve ihracatçıya büyük değer katacak.

Gıda analiz laboratuvarı projesine büyük önem verdiklerini ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, “Bizim tek amacımız, üyelerimize, Nazilli'mize ve ihracatçılarımıza hizmet etmek. Bugüne kadar bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürdük, önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni dönemde de projelerimiz devam edecek. Hazırlığını yaptığımız projelerimizden biri de gıda analiz laboratuvarı olacak. Mergen Çayı kenarında 170 dönümlük hazine arazisinde hayat bulacak olan Ticaret Merkezi'miz içinde gıda analiz laboratuvarını hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.