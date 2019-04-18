Nazilli'de Tır'ın çarptığı otomobil devrildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tır'ın çarptığı otomobil devrilirken, her iki araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yeşil Mahalle Aydın-Denizli karayolunda meydana geldi. Denizli istikametinde ilerleyen N.Ö yönetimindeki 48 JG 422 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen M.G yönetimindeki 34 TB 1040 idaresindeki Tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil devrilirken, sürücü N.Ö kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Her iki sürücüde olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmezken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.