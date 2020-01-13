İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'de tiyatro coşkusu sürüyor

Seferihisar Belediyesi SEFTİT Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Vedat Murat Güzel’in yaptığı “Kız Çocuğu” adlı tiyatro oyunu Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

Seferihisar Belediyesi SEFTİT Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Vedat Murat Güzel'in yaptığı “Kız Çocuğu” adlı tiyatro oyunu Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.


SEFTİT Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve bir kadının doğumundan ölümüne kadar süren hayat hikayesini anlatan Kız Çocuğu adlı tiyatro oyunu Nazilli'de sanat severlerle buluştu.


2019 yılının en başarılı Anadolu tiyatrosu seçilen oyun, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.


29 yıllık tiyatro hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadığını söyleyen yönetmen Güzel; “Sanat aşkına girdiğim bu yolda hep iyi insanlarla karşılaştım. Ekibimizle birlikte pek çok ödül aldık. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu oyunumuzu 42. kez sahneledik. Hala çok heyecanlıyız. Nazilli'de bizleri çok samimi, çok sıcak karşıladınız. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a, Aydın'ın topuklu efesi Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.