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Nazilli'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Yeni Sanayi Mahalle'sinde Nazilli-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Erkan Tükel'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tükel'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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