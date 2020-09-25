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Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 17.00 sıralarında Nazilli Karaçay Mahallesi yeni sanayi kavşağı DKY üzeri Aydın-Denizli istikameti üzerinde meydana geldi. Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde bulunan 35 APF 103 plakalı otomobil iddiaya göre yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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