Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Ordu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AER 809 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralanırken, sürücü ise ufak sıyrıklarla kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.