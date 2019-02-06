Nazilli'de trafikte yayalara öncelik uygulaması büyük ilgi gördü

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte aynı anda ilçedeki 125 ayrı noktada bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile hayata geçirilen projenin tanıtımı için Nazilli'de İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, ilçe protokol üyeleri, Muhtarlar, Gaziler, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi sakinleri, engelliler, öğrenciler ve vatandaşlar öncülük etti.

İlçe merkezinde bulunan ve ilçenin en kalabalık yaya trafiğinin görüldüğü Uzun Çarşı girişinde gerçekleştirilen uygulamaya sürücüler de destek verdi. Trafik polislerinin ilçedeki 125 yaya geçidinde aynı anda uyguladığı broşür dağıtımı ve yayalara öncülük sağlayacak çalışma kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kanundaki düzenlemeyi vatandaşa duyurmayı hedeflediklerini belirten Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, yaptığı açıklamada, “Bundan sonra okul, yaya geçidi ve ışıksız kavşaklarda işaretlemeler yapılması koşuluyla yayalara öncelik verilecek. Kısa bir süre içerisinde umarım bu alışkanlığı kazanırız. Dünyada birçok ülkede yıllardır yapılan bu uygulamanın ülkemizde de yerleşeceğini umuyorum. Vatandaşımızın kazalardan korunması dileğiyle memleketimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.