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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği Prof Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır hale getirilirmiş 630,40 gram esrar maddesi, 1.71 gram Eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan Ş.D ifadesi sonrası serbest bırakılırken, F.D, K.D ve T.T., Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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