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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı operasyonlarına devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de polis uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettiğini uzun süredir takip ettiği 2 şahsı başarılı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada satışa hazır hale getirilmiş, 34 gram metamfetamin maddesi, 10 gr esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 5 adet kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.U ve M.A isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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