Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Çapahasan Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden 2 şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama ve yakalama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 95 gram esrar, 7 gram eroin ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.