Nazilli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda torbacı olarak tabir edilen 3 uyuşturucu taciri ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yaptığı son operasyonda Nazilli'ye ilçe dışından gelerek uyuşuturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir aracı yakaladı. Araçta yapılan adli aramada yüklü miktarda metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan O.N., A.P., B.D. ve S.B. isimli 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.N ve A.P isimli iki şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, B.D ve S.B isimli diğer iki şahsa ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

İlerleyen saatlerde ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği A.D isimli zehir tacirini ise Karaçay Mahallesi'ndeki nefes kesen kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Şüpheli A.D. gözaltına alınırken, üzerinden yüklü miktarda metamfetamin, eroin, kokain, esrar maddesi, hassas terazi, ve uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zehir tacirlerinden A.D, B.D ve S.B isimli 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.