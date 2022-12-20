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Nazilli'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yakalanan uıyuşturucu satıcısının evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yakalanan uıyuşturucu satıcısının evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu satıcılarına yönelik planlı çalışmasında, S.C.K (23) isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda


60 gram eroin, 9 gram Metamfetamin, 8 adet uyuşturucu hap ve 1850 TL para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen S.C.K isimli şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Evde bulunan uyuşturucu kullanıcısı bir şahıs ise serbest bırakılırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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