Nazilli'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bozyurt Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan (torbacı) 1 şüpheli ile yanında bulunan başka bir şüpheli de yakalandı. Uyuşturucu madde satan şahsın üzerinde yapılan aramada, 24,13 gram metamfetamin, 9,6 gram kubar esrar, 3 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.