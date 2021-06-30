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Nazilli'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kom Grup Amirliğimi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 45 gram metanfetamin maddesi ve satışta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan M.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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