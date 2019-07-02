Nazilli'de yanan evde meydana gelen patlamalar panik oluşturdu: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle iki ev büyük zarar görürken, yangın sırasında yaşanan 2 patlama ise mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, dün gece saat 02.15 sıralarında Zafer Mahallesi 14/1 sokak içerisinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ömer Eliş (61), uykuda iken henüz nedeni belirlenmeyen bir yangın çıktı. Yangını farkederek uyanan Ömer Eliş, sürünerek kendisini yan odaya attı. Bu sırada meydana gelen patlamayla sokak sakinleri uyanarak hemen 112 ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ömer Eliş'e ulaşamayınca devreye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri devreye girerek ahşap-tuğla karışımı duvarı yıkarak eve girdi. KOAH hastası olduğu öğrenilen Ömer Eliş'e ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada başka bir vatandaş yardıma geldiği sırada kırılan pencere camından elinden yaralandı ve 122 ekipleri bu yaralıya da ayakta tedavi uyguladı.

Olayı gören mahalle sakinleri yangın sırasında iki patlama olduğunu ifade etti. Evde bulunan piknik tüpü ve televizyon tüpünün patlamış olabileceği ifade edilirken meydana gelen yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle komşu binada da hasar olduğu, Ömer Eliş'e ait plakası belirlenemeyen bir motosikletin de yandığı belirlendi. Ömer Eliş ve diğer yaralının durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.