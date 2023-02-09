Nazilli'de yardım kampanyası 4'üncü gününde devam ediyor

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremin ardından başlatılan yardım kampanyası 4'ncü gününde devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyası devam ediyor.

Dört gündür aralıksız süren yardım toplama kampanyasında battaniye, kışlık giysi, çadır, soba, ayakkabı, halı, çeşitli gıda malzemeleri, mobil banyo ve tuvalet, güç kaynakları gibi binlerce ürünün deprem bölgesine sevk edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm Nazilli halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi'nin tüm personel ve müdürleri ile canhıraş çalıştıklarını söyleyen Başkan Özcan; “Burada 4 gündür çok güzel bir birlikte ve beraberlik yakaladık. Eksileri bulan hava şartlarına rağmen tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. 5 TIR'ın aynı anda doldurulduğuna şahit olduk. Yardımlarımızın en kısa sürede deprem bölgesine ulaşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.