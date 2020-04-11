Nazilli'de yasak ihlaline ceza yağdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasağa uymayanlar cezalandırıldı. İçişleri Bakanlığının Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 2 gün süreli sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından yasağa uymayanlara ceza yağdı.

Yeni tip Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından denetimlerini artırdı. Nazilli'de ise polis ekipleri yasağı ihlal ederek sokağa çıkan 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi uyarınca ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası kesti. Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam edenler hakkında ayrıca yasal işlem de başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Aydın genelinde toplam 72 kişiye ceza yazıldığı öğrenildi.